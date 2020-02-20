شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بفضل الإقبال الكبير على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،وبعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي عن ثقته فى مسار النمو الاقتصادي فى البلاد.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.25 % إلى مستوى 99.85 نقطة الأعلى منذ 17 أيار/مايو 2017، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.54 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.53 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن أسعار المنتجين وقطاع الإسكان فى الولايات المتحدة.

وحقق المؤشر ارتفاعا بأكثر من 2.5% منذ مطلع تعاملات شباط/فبراير الجاري ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وأكبر مكسب شهري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

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دعم تلك المكاسب القوية ،عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،والتي عززت آمال اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

أوضح محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد يومي 28و29 كانون الثاني / يناير الماضي ،ثقة صانعي السياسة النقدية الأمريكية فى مسار النمو الاقتصادي فى البلاد ،وأظهر اتجاه أعضاء البنك المركزي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية لأطول فترة ممكنة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية من واشنطن ، لعل أهم تلك البيانات عن قطاع التصنيع فى فيلادلفيا خلال الشهر الجاري.

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ، مؤشر فيلادلفيا الصناعي المتوقع 10.1 نقطة فى شباط/فبراير من 17.0 نقطة فى كانون الثاني/يناير.