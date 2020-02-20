الأسهم الأوروبية تتراجع عن ذروة قياسية بفعل عمليات جني الأرباح

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتنزل من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة فى الجلسة السابقة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، عقب سلسلة من نتائج الأرباح المخيبة للآمال لكبرى الشركات خلال الربع الرابع من العام الماضي.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 433.90 نقطة ، بعد الإعلان عن انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليبتعد عن مستواه القياسي المسجل فى الجلسة السابقة ، فى ظل عمليات البيع لجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع التأمين ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.2 % ، فى ظل هبوط معظم أسهم شركات القطاع.
انخفض سهم شركة إليكتا السويدية بأكثر من 10% ليتصدر قائمة الشركات الخاسرة فى أوروبا ،بعدما أعلنت الشركة المصنعة للأجهزة الطبية أرباح أقل من التقديرات ، بسبب التراجع الحاد فى الطلبيات من الولايات المتحدة.
وانخفض أيضا سهم تليفونيكا بنسبة 4.5% ، بعد تحول الشركة إلى تسجيل خسارة صافية خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وتراجع سهم سويس ري بأكثر من 4% بعد تحقيق أرباح بأقل من التقديرات لعام 2019.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,393.52 نقطة.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1 % ،ليبتعد عن مستواه القياسي عند 13,795.24 نقطة المسجل فى مطلع جلسات هذا الأسبوع.
وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بفضل هبوط مستويات الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، وهو ما يصب فى صالح أسهم شركات التصدير.
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