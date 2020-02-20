كومكاست يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 20-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كومكاست (CMCSA) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -0.30 نقطة، ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 46.29 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 45.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.22. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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