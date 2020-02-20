شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.82% بما يعادل 0.40 نقطة ليستقر السهم عند سعر 49.41 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 50.21، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 47.84.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه