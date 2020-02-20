شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.02% بما يعادل -0.01 نقطة ليستقر عند سعر 55.44 دولار، ويأتي انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة 55.52، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 55.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 57.36.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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