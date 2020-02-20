شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم وول مارت (WMT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.63% بما يعادل -1.95 نقطة ليستقر السهم عند سعر 117.68 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 116.95، ليستهدف مستوى المقاومة 121.68.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه