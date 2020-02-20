شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام بنتائج أعمال المصرية للاتصالات فى 2019.. أبرزها 5.1 مليون عميل محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية للعام المالى المنتهى في 31 ديسمبر لعام 2019، وضمت القوائم المالية المجمعة للشركة عدة أرقام هامة أبرزها:

1- بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات في 2019 مبلغ 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو 13% عن العام السابق.

2- بلغ صافى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.8 مليار جنيه في 2019، وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر يرتفع إلى 7.1 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.

3- بلغ صافى الربح بعد الضرائب 4.4 مليار جنيه في 2019 بنسبة نمو 33% مدفوعاً بأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون.

4- بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% متماشياً مع توقعات الشركة.

5- بلغ صافى الدين 15 مليار جنيه محققاً نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقدارها 2.1 مرة مقارنة بـ2.2 مرة بنهاية 2018.

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6- بلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة 80% خلال عام 2019 بزيادة في عدد المشتركين قدرها 569 ألف مشترك في حين بلغ متوسط العائد لكل مستخدم 101 جنيه.

7- بلغ عدد مشتركى التليفون المحمول 5.1 مليون عميل بنهاية 2019.

8- بلغت النفقات الرأسمالية 12.7 مليار جنيه، و76.4 مليون جنيه تبرعات.

9- أنفقت الشركة 1.3 مليار جنيه لتنفيذ برنامج المعاش المبكر والذى سمل 3 آلاف موظف.

10- بلغ عدد العاملين بالشركة أكثر من 47 ألف عامل بمتوسط دخل سنوي 135.9 ألف جنيه.

ومن المنتظر أن تتسلم المصرية للاتصالات أرباحاً من حصتها بفودافون بقيمة 700 مليون جنيه في يونيو المقبل.