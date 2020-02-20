شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.26% بختام التعاملات للأسبوع الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 4.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.58 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه أمس، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.4 سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.87% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 13.64%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.37% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، عقارات السيف بنسبة 0.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.30%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.325، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 32.28% بضغوط هبوط مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.87%.

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فيما يعقد مصرف السلام البحرين، اجتماعاً يوم الخميس الموافق 20 فبراير، حيث تمت الموافقة على البنود المذكورة في جدول الأعمال.

بينما أعلن بنك البحرين والشرق الأوسط، عن عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للسينما، عن تحقيق صافى ربح عائد إلى حملة الأسهم بلغ 4.231 مليون دينار بحرينى لعام 2019 مقابل 4.22 مليون دينار بحرينى لعام 2018، فيما بلغ العائد على السهم العادى 54 فلس مقابل 53 فلس.

وأوصى مجلس إدارة البحرين للسينما، بتوزيع أرباح سنوية 50 فلس للسهم الواحد تمثل 50% من رأس المال المدفوع.