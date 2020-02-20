شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإحصاء: تراجع ثقة المستهلك التركى فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 57.3 نقطة في فبراير من 58.82 في الشهر السابق.
وفي مايو، لامس المؤشر 55.3، أدنى مستوياته منذ نشر البيانات للمرة الأولى في 2004، مع سقوط الاقتصاد في الركود.
ويشير مستوى ثقة دون 100 إلى نظرة تشاؤمية، بينما تعني أي قراءة فوق 100 التفاؤل.
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