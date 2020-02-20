شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان يرتفع 62 سنتًا ليسجل 57.67 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر إبريل القادم اليوم57.67 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 62 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 57.05دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس المقبل بلغ 64.89 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 60سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الجاري وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه.

Advertisements

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 59.26 دولار للبرميل، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة كان خام القياس العالمي زاد 2.4 % أمس الأربعاء وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.7% مسجلة 53.67 دولار للبرميل، وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير.

وكانت أحدث الاحصائيات التى أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد أظهرت تراجع إنتاج أعضائها بواقع 509 آلاف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020، الأمر الذى هبط بمعدل الإنتاج اليومى للمنظمة إلى 28.859 مليون برميل مقارنة مع 29.368 مليون برميل فى ديسمبر 2019، وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض شهرى لإنتاج المنظمة التى تستعد لعقد اجتماع تقييمى بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين خلال مارس المقبل فى فيينا للنظر فى قرارها الخاص بخفض الإنتاج الذى اتخذته فى وقت سابق من العام الماضي.