شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: مؤسسة الحبوب السعودية تطلب 715 ألف طن قمحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الخميس، إنها تطلب شراء 715 ألف طن من القمح في مناقصة. تتوزع فترات التسليم على إبريل إلى يونيو 2020.

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