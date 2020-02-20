بتروفاك تفوز بعقد قيمته 40 مليون دولار من مؤسسة نفط الشارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط اليوم الخميس، إنها فازت بعقد قيمته 40 مليون دولار من مؤسسة نفط الشارقة الوطنية يتعلق بمشروع في الإمارات العربية المتحدة.

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