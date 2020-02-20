شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إينوك الإماراتية تطلب شحنات غاز مسال للتسليم في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر بالصناعة اليوم الخميس، إن شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) تطلب ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في الهند على مدى ابريل إلى نوفمبر.

ويغلق العطاء في 21 فبراير، وتريد الشركة عروض أسعار دون تكلفة التفريغ، حسبما ذكر أحد المصادر.