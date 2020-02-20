شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل أبريل بعلاوة ضئيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الخميس، إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل أبريل بمتوسط علاوة نحو أربعة سنتات للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي وذلك في عطاء فوري أُرسي هذا الأسبوع.

وأضاف مصدران أنه بيعت شحنتان من الثلاث بخصم في حين بيعت واحدة بعلاوة أكثر من 40 سنتا للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة.

ولم تُعرف بعد هوية المشترين.

Advertisements

وعُرضت الشحنات، وكل منها بحجم 500 ألف برميل، للتحميل في الفترة من 1-2 و13-15 و23-26 أبريل.

وحددت قطر للبترول سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة المدة عند علاوة 39 سنتا للبرميل فوق أسعار دبي.

وباعت قطر للبترول الشهر الماضي ثلاث شحنات تحميل مارس من خام الشاهين بمتوسط علاوة 2.60 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة في عطاء.