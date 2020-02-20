شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع استنادا على انحسار مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، ليواصل الخام الأمريكي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،وخام برنت لليوم الثامن ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية خلال 2020 ،استنادا على انحسار مخاوف الطلب فى الصين أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم ، فى ظل مؤشرات على نجاح الحكومة الصينية فى احتواء فيروس كورونا ،ويكبح توسيع المكاسب مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ارتفاع مخزونات الخام التجارية للأسبوع الثالث على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.08$ الأعلى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 53.65$، وسجل أدنى مستوي عند 53.46$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 59.69$ للبرميل الأعلى منذ 30 كانون الثاني/يناير ، من مستوى الافتتاح عند 59.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 58.92$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.75% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شباط/فبراير 2019.

دعم تلك المكاسب ،بيانات رسمية فى الصين ،أظهرت انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي ،بالإضافة إلى عقوبات أمريكية جديدة على إمدادات الخام من فنزويلا ،بجانب الهبوط الكبير فى إنتاج ليبيا بسبب الحصار المفروض على الموانئ.

انخفاض معدل الإصابة بالفيروس التاجي الجديد ، جدد آمال نجاح الحكومة الصينية فى احتواء هذا الوباء القاتل ، والذي أضر كثيرا بالاقتصاد الصيني ،وخفض مستويات الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.

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وتكافح السلطات الصينية حاليا من أجل استئناف الأنشطة الصناعية فى البلاد ، بعد فرض عزل على مدن وقيود سفر صارمة لاحتواء الوباء الذي أودي حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص.

والحكومة الصينية مستمرة بقوة فى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية الجديدة لدعم الاقتصاد ،أخرها ما تم الإعلان عنه يوم الخميس ،بخفض معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 شباط/فبراير،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 442.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3.3 مليون برميل ، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي.