شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 1.34% في العقود الآجلة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب للتعاملات الفورية اليوم ، بنسبة 1.34% إلى 1609.50 دولاراً أمريكياً. وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بنسبة 0.90% إلى 1604.20 دولاراً أمريكياً.

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