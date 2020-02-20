شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بفعل انحسار المخاوف من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 59.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. كان خام القياس العالمي زاد 2.4 بالمئة أمس الأربعاء وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.
وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.7 بالمئة مسجلة 53.67 دولار للبرميل. وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير شباط.
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