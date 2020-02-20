شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تبرم اتفاقاً لشراء النفط الكويتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) اتفاقا جديدا لتأمين إمدادات نفط خام طويلة الأمد من مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة يُمكن معالجتها في مصاف مملوكة لأرامكو السعودية في آسيا.

وستحدد أرامكو للتجارة حجم المشتريات كل شهر، بحسب صحيفة "عكاظ".

ويعد عقد توريد الخام الكويتي إلى جانب صفقتين سنويتين أبرمتهما أرامكو للتجارة نهاية العام الماضي لشراء نفتا من إيطاليا واليونان في عام 2020.

وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تستطيع تصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفتا سنويا. فيما نزلت صادرات النفتا بالمملكة 14.6% في 2019 مقارنة بها قبل عام إلى 5.8 مليون طن، حسب بيانات "جودي".