شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تبرم اتفاقاً لشراء النفط الكويتي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) اتفاقا جديدا لتأمين إمدادات نفط خام طويلة الأمد من مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة يُمكن معالجتها في مصاف مملوكة لأرامكو السعودية في آسيا.
وستحدد أرامكو للتجارة حجم المشتريات كل شهر، بحسب صحيفة "عكاظ".
ويعد عقد توريد الخام الكويتي إلى جانب صفقتين سنويتين أبرمتهما أرامكو للتجارة نهاية العام الماضي لشراء نفتا من إيطاليا واليونان في عام 2020.
وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تستطيع تصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفتا سنويا. فيما نزلت صادرات النفتا بالمملكة 14.6% في 2019 مقارنة بها قبل عام إلى 5.8 مليون طن، حسب بيانات "جودي".
وعلى صعيد الاداء المالي لعملاق النفط السعودي، فمن المقرر أن تعلن شركة أرامكو السعودية عن نتائج العام 2019 بأكمله في 16 مارس المقبل، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني.
وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.
وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).
وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام قبل الماضي.
وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
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