شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الكويت تضخ أكثر من 15 مليار دينار بتنفيذ مشاريع خلال 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط شركة نفط الكويت التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية لإنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج الخام والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديدا بالفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.

وتقوم الشركة بتنفيذ استراتيجية نمو لإنتاج النفط والغاز من خلال خطة إنفاق رأسمالي قوية من أجل الاستمرار في توفير احتياجات الكويت من الطاقة ومتطلبات التصدير اليومية التي تبلغ مليوني برميل يوميا، بحسب صحيفة "الأنباء".

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يشار إلى أن إنتاج الشركة من النفط الخام يزيد قليلا على 2.7 مليون برميل في اليوم، وهدفها الحالي إنتاج 3.2 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب لدى الشركة من 500 مليون قدم مكعبة حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2023.

والشركة أحد روافد الإيرادات النفطية بالدولة. وكانت بيانات رسمية أفادت في وقت سابق أن الإيرادات النفطية بالدولة المقدرة 12.9 مليار دينار بميزانية 2020-2021 تعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية.