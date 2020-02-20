شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون دينار أرباح "المدار" الكويتية في 2019 وتوصية بتوزيع 5 فلوس للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت شركة المدار للتمويل والاستثمار المدرجة بالبورصة الكويتية أرباحاً صافية بلغت 1.4 مليون دينار خلال عام 2019.

وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (بواقع 5 فلوس للسهم للواحد) بمبلغ مليون دينار عن العام ذاته.

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وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 3.5 مليون دينار، فيما بلغ مجموع موجوداتها 27.8 مليون دينار، وإجمالي المطلوبات 3.1 مليون دينار، وارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 24.7 مليون دينار، بحسب صحيفة "القبس".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، حمد صالح الذكير، إن «المدار» ما زالت مستمرة بالتوسع في أنشطتها الرئيسية المتمثلة بنشاط التمويل والاستثمار.

وأشار إلى أن من أهداف الشركة الحالية تحسين الإيرادات من الأنشطة المتنوعة للشركات التابعة (عقارية – تجارة عامة ومقاولات – تخزين)، والدخول باستثمارات جديدة حسب العرض والفرص المتاحة والعوائد المتوقعة والسيولة المتوفرة.