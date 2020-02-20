شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. وزراء مالية مجموعة العشرين يناقشون وضع الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظو بنوكها المركزية يومي السبت والأحد القادميين في مدينة الرياض لمناقشة الاقتصاد العالمي.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تصارع فيه الصين فيروسا أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وتسبب في فرض قيود صارمة على السفر والتجارة، بحسب "رويترز".

كما يأتي الاجتماع وسط النمو الاقتصادي العالمي الذي يظل بطيئا والمخاطر النزولية للنظرة المستقبلية مستمرة، بما في ذلك تلك النابعة من تأثير تفشي الفيروس الجديد والتوتر الجيوسياسي وضبابية السياسات.

ويتوقع بيان الوزراء المزمع أن يحضروا الاجتماع صعودا متواضعا للنمو العالمي في العامين الجاري والمقبل، لكنهم يرون في وباء فيروس كورونا خطرا نزوليا.