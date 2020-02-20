شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج الدولار مقابل الفرنك الشمعة اليومية فوق مستوى 0.9836، ليحصل على إشارة إيجابية تدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 0.9945.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أهمية التماسك فوق 0.9836 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9800 والمقاومة 0.9900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد