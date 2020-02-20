شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من كسر مستوى 0.6670 ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.6560 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 0.6670 مهم لاستمرار الميل الهابط المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6580 والمقاومة 0.6670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط