شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن قناة صاعدة – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ضمن القناة التصحيحية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 59.91 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض من 70.71 إلى 53.23، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر للتوجه نحو 61.97 كمحطة تالية.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 57.36.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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