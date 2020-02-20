شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتأثر بالنموذج الإيجابي – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط مزيد من التداولات الإيجابية يوم أمس، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم إجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تتواجد عند 55.53.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 53.20 ثم 52.30 والثبات دونها، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد