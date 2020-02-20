شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مستوى 18.38، ونلاحظ أن السعر أغلق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بانتظار التوجه نحو 18.85 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 17.60 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.20 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد