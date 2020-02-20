شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مستوى 18.38، ونلاحظ أن السعر أغلق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بانتظار التوجه نحو 18.85 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 17.60 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.20 والمقاومة 18.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 20-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.