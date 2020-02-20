الذهب يواجه مقاومة قوية – تحليل - 20-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1611.20 ويحاول اختراقه، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتخطي المستوى المذكور وتأكيد التوجه نحو هدفنا التالي عند 1625.00.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1575.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1600.00 والمقاومة 1625.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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