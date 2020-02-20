شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض من جديد – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس ليتمكن من كسر مستوى 1.3240 والثبات دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط بفعالية على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.3187.
المتوسط المتحرك 50 يدعم استمرار الانخفاض المتوقع، والذي تمتد أهداف إلى 1.3100 بعد تجاوز المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3285 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3285
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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