الاقتصاد

الدولار مقابل الين يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 20-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليتجاوز هدفنا الأول 110.50 ويحقق الثاني عند 111.50، فاتحاً الطريق أمام مواصلة الارتفاع على المدى القصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة القمة المسجّلة مسبقاً عند 112.39 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 110.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.80 والمقاومة 112.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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