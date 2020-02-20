شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لضغط سلبي قوي يوم أمس، حيث تجاوز المتوسط المتحرك 50 ليهاجم مستوى 1.2920 ويكسره ليستقر دونه الآن، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2736 كهدف تصحيحي تالي.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من الارتقاء فوق 1.2920 والتماسك فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط