شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالزحف السلبي – تحليل - 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج اليورو مقابل الدولار منذ يوم أمس، والذي يحافظ على استقراره دون حاجز 1.0800، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.0760 ثم 1.0680، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 1.0860.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط