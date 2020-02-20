شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تشب (8240) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لمستوى الدعم 23.5، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 29.00 إلى 18.00)، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 2.39% بما يعادل 0.56 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.50، ليستهدف مستوى المقاومة 26.65 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.50 ومستوى المقاومة 25.80.
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