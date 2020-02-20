شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أنابيب (2200) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.35% بما يعادل 0.32 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 14.00، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.62.