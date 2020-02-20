شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تهامة للإعلان (4070) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك بضغط سلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.05% بما يعادل -1.10 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 37.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 31.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.00 ومستوى المقاومة 37.00.
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