الرياض يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 20-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 0.36 نقطة، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة 23.00، بالتزامن مع اعادته اختبار مقاومة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كان السهم قد كسره بتداولاته السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.00، ليستهدف مستوى الدعم 21.04.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.85 ومستوى المقاومة 22.00.
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