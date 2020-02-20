شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الاحساء للتنمية (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم المحوري 12.00، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.33% بما يعادل 0.28 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.18.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 12.66.
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