شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الكابلات (2110) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.58، ليستهدف مستوى الدعم 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 18.00.