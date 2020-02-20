متلايف إيه آي جي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 20-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم متلايف إيه آي جي (8011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 0.44 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات لمقاومة 19.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 17.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.00.
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