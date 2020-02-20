شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.79% بما يعادل 0.50 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 27.40 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.40 ومستوى المقاومة 29.00.