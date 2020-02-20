شكرا لقرائتكم خبر عن فالكم يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فالكم (9400) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 29.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.25 ومستوى المقاومة 31.10.