شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق المؤشر مكاسب قوية بلغت نسبتها 1.38% بما يعادل 108.67 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
أمام المؤشر فرصة للمزيد من الارتفاع بهدف إعادة اختبار مستوى المقاومة 8,100.00، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن الضغوط السلبية تظل مؤثرة بشكل قوي على تداولات المؤشر القادمة، فتوقعانا ترجح عودة انخفاضه طيلة ثبات المقاومة السابق ذكرها ليستهدف مستوى الدعم 7,800.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,100.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
174
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
17
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عدد أسهم الشركات الثابتة
4
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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