شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات في مجملها إيجابية مدعومة بخفض بنك الصين الشعبي للفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مدعومة بقيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة على الإقراض لمدة عام بواقع 10 نقطة أساس ولمدة خمسة أعوام بواقع 5 نقطة أساس، الأمر الذي كان متوقعاً على نطاق واسع في الأسواق، وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما تراجع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 5.3% مقابل 5.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 5.2%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلى نحو 13.5 ألف مقابل ارتفاع عند نحو 28.7 ألف في كانون الأول/ديسمبر، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى نحو 10.0 ألف.

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قام الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، قبل أن يقر خفض الفائدة اليوم وسط تكثيف صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء انتشار كورونا.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.65% ليربح 10.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,682.77، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.88% ليربح هو الأخر 207.07 نقطة ويصل إلى المستوى 23,607.07.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.66% ليربح 26.76 نقطة ويصل إلى المستوى 4,078.07، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 6.61 نقطة ويصل إلى المستوى 2,982.01.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.58% ليخسر 161.48 نقطة ويصل إلى المستوى 27,494.33، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.76% ليخسر هو الأخر 16.73 نقطة ويصل إلى المستوى 2,193.61.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.54% ليربح 64.13 نقطة ويصل إلى المستوى 12,045.16، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.51% ليربح هو الأخر 36.54 نقطة ويصل إلى المستوى 7,181.10.