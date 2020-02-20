شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في نيوزيلندا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للضغوط التضخمية، وأوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، كما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.0% في الربع الثالث، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.5%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ نمو أسعار المنتجين في نيوزيلندا خلال الربع الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.