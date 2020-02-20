شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تفتح على ارتفاع في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس. وصعد نيكي 1.14 في المئة ليصل إلى 23666.58 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المئة ليسجل 1686.25 نقطة.

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