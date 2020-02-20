شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر اتجاهه الهابط قصير الأجل، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى6775 نقطة، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى6650 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,713 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,810 نقطة
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