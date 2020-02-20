شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9878 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، كما نجح مؤشر القوة النسبية في إطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر من مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 10150 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 9700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,786 وبين مستوى المقاومة هو 9,972 نقطة
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