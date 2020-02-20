شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 20٫90 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 19٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.6 بينما مستوى المقاومة هو 21.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط