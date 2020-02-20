شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتنظيف (CLEANING) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 80 فلس، الا انه تراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 71٫30 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوي الدعم 65 فلس كمستوى أول ثم 59 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 69 بينما مستوى المقاومة هو 75 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط