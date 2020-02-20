شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الاسبوع الحالي والماضي، حيث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 172 فلس،مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 178 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان تهبط القوى البيعية على السهم للوصول لمستوى الدعم 150 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 166.0 بينما مستوى المقاومة هو 177.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط