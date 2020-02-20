شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 138 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 141 فلس، مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير لمستوى الدعم التالي عند 129 فلس كمستوى أول ثم 122 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 143 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 136.0 بينما مستوى المقاومة هو 140.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط